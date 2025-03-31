Апрель начнется в Москве с теплой и дождливой погоды

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Дождь начнется в Москве во второй половине дня вторника и продлится до конца дня среды, за это время может выпасть примерно треть месячной нормы осадков, при этом температура в первые дни апреля будет высокой, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Апрель начнется в Москве с очень теплой и дождливой погоды. Заметные осадки пройдут во вторник и в среду, 1 и 2 апреля. Связано это с тем, что циклон с юга перемещается в центр Европейской России, и вот уже завтра во второй половине дня пойдет такой заметный дождь, и он будет длиться до середины дня 2 апреля и, может быть, даже до вечера", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что погода будет теплой, во вторник и среду ночью плюс 4 - плюс 6 градусов, днем - до плюс 10.

По расчетам, за 1 и 2 апреля может выпасть около трети месячной нормы осадков, в отдельных районах их количество может составить 15-18 мм. При этом Вильфанд напомнил, что апрель считается одним из самых "сухих" месяцев года, когда месячная норма осадков минимальна.

В четверг осадки прекратятся, а дневная температура повысится до плюс 11 - плюс 13 градусов, аналогичная погодная ситуация будет в пятницу.