Более 70% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сильный дождь с порывистым ветром ожидается в столице во вторник и среду, может выпасть более двух третей месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 мм осадков, что составляет свыше 70% месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 м/с", - цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По его словам, в связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания, добавил чиновник.

По информации комплекса, на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"; дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. Кроме того, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - сказано в сообщении комплекса.



