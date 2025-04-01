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Температура в апреле на европейской части России будет около нормы

Дефицит осадков ожидается в черноземных регионах

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура в апреле в регионах европейской части страны будет около нормы, теплее обычного прогнозируется температура в регионах Дальнего Востока, юга и средней части Сибири, а также юга Урала, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Средняя месячная температура на европейской территории России ожидается близкой к многолетним значениям", - сказал Вильфанд.

На азиатской части страны, по прогнозам, средняя температура в апреле будет выше нормы почти во всем Дальневосточном федеральном округе, на юге Сибири, в средней Сибири и на юге Урала. Около нормы температура будет на севере Урала, в северной половине Сибирского федерального округа, на западе Якутии и в Приморье, отметил он.

Говоря об обсадках, Вильфанд сообщил, что их дефицит в регионах европейской части страны прогнозируется в Черноземье, а также в Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Меньше нормы осадков ожидается в Пермском крае, на востоке Башкирии и Оренбургской области. На остальной территории европейской части страны осадков будет около нормы.

На азиатской части страны больше нормы выпадение осадков ожидается на юге Уральского федерального округа, в Томской области, в центральных и южных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и Бурятии, в юго-западных районах Якутии и в Приморском. На севере Красноярского края, арктическом побережье Якутии, на юге Бурятии и Забайкальского края, на севере Хабаровского края, в Магаданской области и Камчатском крае прогнозируется дефицит осадков.

Гидрометцентр Магадан Оренбург Роман Вильфанд
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