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В Москве открылся сезон летних веранд

В Москве открылся сезон летних веранд
Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Сезон летних веранд стартовал в Москве с 1 апреля, к открытию уже готовы 900 таких объектов при кафе и ресторанах, сообщили в столичном департаменте торговли и услуг.

"Летние веранды уже давно стали визитной карточкой Москвы. В настоящее время в городскую схему размещения включено свыше 4 тыс. сезонных объектов. Более 900 из них уже готовы к открытию", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе отметили, что с 1 апреля начинает действовать уведомительный порядок размещения отдельных видов летних веранд. На таких верандах возможно размещение только зонтов, столов, стульев и компактных элементов цветочного оформления, высота зонтов не должна превышать первый этаж заведения, а мебель нужно использовать только промышленного производства. Подать уведомление о размещении такой веранды можно на портале mos.ru. Согласовывать проект архитектурно-художественного решения, в котором не предусмотрен монтаж конструкций и оборудования, не требуется.

В департаменте также напомнили, что с 2024 года власти разрешили владельцам кафе сохранять летние веранды в холодные месяцы, а зимой 2024-2025 годов - и эксплуатировать. В результате этой мерой воспользовались более 500 рестораторов, еще свыше 400 завершили монтаж веранд к 1 апреля.

Москва
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