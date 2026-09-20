Пострадавший из-за атаки БПЛА в Подмосковье мужчина скончался в больнице

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Один из госпитализированных после ночной атаки беспилотников в Московской области скончался, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Во время атаки БПЛА в Софьино в Раменском округе пострадала 15-летняя Эзоза. Сейчас она находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Эзоза и ее 19-летний брат остались без родителей. Их мама погибла во время атаки, отец скончался в больнице", - написал глава региона в своем канале в Max.

Воробьев добавил, что сейчас решается вопрос с опекой, идет поиск родственников детей.

"Обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку", - сказал губернатор.

Ранее он сообщил, что регион ночью подвергся массированной атаке БПЛА, было сбито 249 беспилотников в 17 округах. В Софьино Раменского округа БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом, в результате погибла женщина, пять человек пострадали. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Всего медпомощь понадобилась 20 людям, 15 из них были госпитализированы.