В Подмосковье госпитализированы 17 пострадавших в результате ночной атаки дронов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - На лечении в больницах находятся 17 пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье, в том числе двое детей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Состояние одного из пострадавших детей тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал он журналистам в воскресенье.

Еще 21 пострадавший, в том числе четверо детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о троих погибших и 20 пострадавших в результате ночной массированной атаки беспилотников на регион.