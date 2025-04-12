Участок набережной Тараса Шевченко в столице временно станет пешеходным

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Участок набережной Тараса Шевченко в Москве с 11 апреля по 27 октября станет пешеходным в праздники и выходные дни, дорога будет закрыта для автомобилей.

Так, в период с 11 апреля до 27 октября движение будет перекрываться с 23:00 накануне выходного и праздничного дня до 06:00 следующего рабочего дня, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Уже восьмой год подряд москвичи и гости столицы могут гулять по просторной дороге, где обычно ездят автомобили: от дома 12, стр. 26 по Кутузовскому проспекту до моста Багратион.