Движение временно ограничат 29 и 30 марта в центре, на западе и северо-востоке Москвы

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Водителей автомобилей и пассажиров городского транспорта просят заранее планировать маршруты в период с 29 по 30 марта в связи со временным ограничением движения в центре, на западе и северо-востоке Москвы из-за проведения праздничных мероприятий.

"В связи с проведением праздничных мероприятий в период с 29 по 30 марта временно перекроют движение на нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном округах столицы", - говорится в сообщении, размещенном на портале мэра и правительства Москвы в пятницу.

Так, с 23:00 29 марта до 11:00 30 марта нельзя будет проехать по улице Дурова от проспекта Мира до Олимпийского проспекта. С 00:01 до 11:00 30 марта будет перекрыто движение на улицах Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, Минской, а также в Капельском, Выползовом, Старом Толмачевском, Климентовском, Озерковском и Малом Татарском переулках. По направлению в область и центр закроются съезды с проспекта Генерала Дорохова. С 04:00 до 11:00 нельзя будет проехать по улицам Хачатуряна и Каргопольской. С 06:00 до 11:00 30 марта будет закрыта одна крайняя правая полоса на участке проспекта Мира в сторону центра от Капельского переулка до дома 41, строения 2.

Помимо этого, 29 марта с 00:01 и до окончания мероприятий в некоторых местах будет запрещена парковка. Ограничения коснутся улиц Большой Татарской, Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского и Старого Толмачевского, Малого Татарского, Климентовского, Озерковского, Выползова, Капельского переулков.

Кроме того, в Москве изменится режим работы наземного городского транспорта. В частности, 29 марта с 23:20 до конца мероприятия 30 марта автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут курсировать через станцию метро "Минская". Конечной для маршрута Е29 временно станет станция метро "Ломоносовский проспект".

Автобусы № 103 и 464 после остановки "Мосфильмовская улица" в сторону Славянского бульвара пойдут через Киевский вокзал. Автобусы № 130 и 470 после этой же остановки поедут по проспекту Генерала Дорохова, Аминьевскому шоссе и Кутузовскому проспекту в сторону Филей, а автобус № 260 - в сторону микрорайона Матвеевское. В обратном направлении маршруты меняться не будут.

30 марта с 07:00 до окончания мероприятий не будет работать остановка "Метро "Сухаревская" - "Московский театр Олега Табакова" для автобусов Б в сторону станции метро "Маяковская". Пассажиры смогут воспользоваться остановкой "Мещанская улица", которая расположена в трех минутах ходьбы.

В тот же период не будет работать остановка "Капельский переулок" для автобусов М2 и М9 в сторону станции метро "Проспект Мира". Пассажиры могут воспользоваться остановкой у станции метро "Проспект Мира". Перестанут работать остановки "Спорткомплекс "Олимпийский", "1-й Троицкий переулок" и "Самотечная улица" для автобусов М5, М53 и № 538 в сторону станций метро "Достоевская" и "Марьина Роща". Пассажиры могут воспользоваться остановками "Театр зверей имени Дурова", "Дом ветеранов войны" и остановкой у станции метро "Цветной бульвар".

С 06:00 до 10:00 автобусы №292 временно будут ходить до Курьяновского терминала вместо станции "Курьяново" второй линии Московских центральных диаметров.

С 03:30 до окончания мероприятий также изменятся маршруты наземного городского транспорта на улице Хачатуряна в Отрадном. Автобусы М54 и № 803 вместо улицы Хачатуряна поедут по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов. Автобус С6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской будет ехать по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно - как обычно. Маршрут № 598 вместо улиц Хачатуряна и Санникова пройдет по улице Декабристов. Автобусы ночного маршрута Н9 не будут заезжать к станции метро "Отрадное". Временно перестанут работать остановки "Детская поликлиника", "Новый Иерусалим", "Улица Санникова" (на улице Хачатуряна), "Каргопольская улица" и "Каргопольская улица, 10".

Водителям автомобилей и пассажирам городского транспорта рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.