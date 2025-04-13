Специальные маршруты до кладбищ появятся в Москве в Вербное воскресенье

Движение транспорта у кладбищ будет ограничено

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Более 450 автобусов будут работать на 32 специальных маршрутах в Вербное воскресенье,13 апреля, на них можно добраться до городских кладбищ от ближайших станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщили в столичном департаменте транспорта.

Специальные маршруты получат номера Э, Э-1, Э-2 и Э-3. Эти и некоторые регулярные маршруты автобусов будут работать с 9:00 до 19:00 и бесплатно перевозить пассажиров.

В Дептрансе отметили, что на остановках наземного транспорта, а также на станциях метро будет размещена специальная временная навигация для удобства пассажиров.

Так, 13 апреля автобусы 1 и 2 будут заезжать к Зеленоградскому Центральному кладбищу. Маршрут 1 будет заезжать в обе стороны к кладбищу с 7:40 до 17:30; маршрут 2 пойдет до Центрального кладбища вместо СТО ВАЗ с 7:20 до 19:30. Для проезда к СТО ВАЗ департамент рекомендует пользоваться маршрутом 1.

До 17:00 автобус 600 не будет заезжать на Западное Хованское кладбище. Для проезда к Западному Хованскому кладбищу можно воспользоваться экспресс-маршрутом Э-1 от метро "Саларьево" или Э-2 от метро "Теплый Стан" и "Корниловская" (от остановки "Улица Адмирала Корнилова"). Остановки у метро "Теплый Стан" будут перенесены к выходам 7 и 9 вместо выходов 6 и 4.

В Вербное воскресенье также изменятся маршруты 706 и 760. От метро "Новокосино" до Николо-Архангельского кладбища вместо Носовихинского шоссе автобусы пойдут по улицам Суздальской и Галины Вишневской. На шоссе рекомендуют пользоваться пригородным маршрутом 142.

Автобус 865 вместо Планерной улицы пойдет к метро "Планерная" по улице Свободы и Химкинскому бульвару через метро "Сходненская". Для проезда к Планерной улице в дептрансе просят пересаживаться на автобус 817 на остановке "Бутаково".

До 18:00 автобус 930 вместо МЦД D2 "Павшино" пойдет до 8-го микрорайона Митина. Маршрут Д временно не будет работать.

Помимо этого, автобус с810 к Домодедовскому кладбищу пойдет через "Семивраги", "Новлянское" и "Истомиху" после остановки "Колычево".

Вместо маршрута Э-2 в селе Колычево дептранс советует пользоваться маршрутом с810, для проезда к остановкам "Воеводино" и "Шишкино" - пригородными маршрутами 308, 404а, 404б и 404к от метро "Домодедовская".

Автобусы с919 вместо Молодцовского проезда пойдет по улице Маршала Савицкого. В Молодцовском проезде можно пользоваться маршрутом 948 от метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Закрытие движения для транспорта вблизи кладбищ

В департаменте сообщили, что 13 апреля будет временно закрыто движение для транспорта вблизи кладбищ с 6:00 до 16:00.

В частности, будет закрыто движение на ряде улиц вблизи кладбищ в некоторых районах столицы - на востоке, юго-западе, юге, севере, западе, северо-западе и в новой Москве. Кроме того, будет организована выделенная полоса в Северо-западном административном округе на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышиха до съезда на Митинское кладбище. Помимо этого, отменяется левый поворот на разворотную площадку в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1.

Также будет временно запрещена остановка и стоянка в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, на проезде Стратонавтов в районе Волоколамского шоссе и от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, а также на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

Помощь пассажирам

В праздничный день сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров будут дежурить на семи станциях метро вблизи храмов.

Инспекторы подскажут ближайшую остановку и нужный автобус, а также сопроводят маломобильных пассажиров в пределах станций.

Обратиться за помощью можно будет на станциях метро: "Саларьево, "Домодедовская", "Пятницкое шоссе", "Планерная", "Новокосино", "Озерная" и "Улица Академика Янгеля".

Дополнительные остановки пригородных поездов

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначает дополнительные остановки вблизи храмов и мемориальных мест для ряда поездов на Белорусском, Рижском и Киевском направлениях 13 апреля.

На Белорусском направлении девять поездов будут дополнительно останавливаться на остановочном пункте (о.п.) "Отрадное", 14 - на о.п. "Здравница".

На Рижском направлении восемь поездов будут дополнительно останавливаться на о.п. "Троицкая", 3 - на о.п. "Миитовская".

На Киевском направлении пять поездов будут дополнительно останавливаться на о.п. "Алабино".