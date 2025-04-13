Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Православные отмечают 13 апреля Вход Господень в Иерусалим, известный на Руси как Вербное воскресенье.

Этот праздник отмечается за неделю до Пасхи и связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда он верхом на молодом осле въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди устилали путь Спасителя пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Христос, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божьим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.

В последнее воскресенье перед Пасхой (в нынешнем году она приходится на 20 апреля) в России всегда было принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. Таким образом, ветви вербы на Руси как бы заменяют пальмовые ветви.