Почти на 9% больше ипотек оформили в Москве в I квартале

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Более 29 тыс. ипотек оформили в Москве в первом квартале, что на 8,6% больше итогов января-марта 2024 года, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"В январе-марте 2025 года в Москве зарегистрировано 29 082 договора ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Показатель превышает результат первого квартала прошлого года (26 786) на 8,6%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в марте оформили 10,3 тыс. договоров ипотечного кредитования. Как пояснил руководитель управления Игорь Майданов, это на 6% меньше, чем месяцем ранее, но на 12,2% больше, чем в марте 2024 года.

Среди льготных ипотек лидирует семейная программа, по которой в столице выдали 107,8 млрд рублей - 23,6% от всех льготный ипотек по стране. Всего по "Семейной ипотеке" в Москве выдали более 2,8 трлн рублей, добавил заммэра столицы Владимир Ефимов.