Движение в центре Москвы изменится 29 апреля из-за репетиции парада Победы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в центре, на юго-западе и юго-востоке столицы будет временно закрыто 29 апреля в связи с подготовкой к параду Победы, в местах перекрытий будет запрещена парковка, а в некоторых районах будут закрыты пешеходные переходы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в период с 16:30 до 19:00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, а также по улицам Земляной вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Нельзя будет проехать также по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу - на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения также коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.

Кроме того, с 17:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицам. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Движение закроют и на центральных набережных, таких как Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

Помимо этого, ограничения будут введены в районе Таганской площади. С 16:30 29 апреля до 03:00 30 апреля будет организовано двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский вал до Товарищеского переулка, а также в переулке Маяковского, Марксистском переулке и на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

В сообщении отмечается, что с 22:00 до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Тверском бульваре и на Страстном - от Тверской улицы до Нарышкинского проезда, а также в Большом Путинковском переулке от улицы Малой Дмитровки до Тверской.

С 22:30 нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большой Полянке, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Кроме того, будет перекрыто движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах, оно будет открыто после прохождения колонны.

С 23:30 до окончания мероприятия будет ограничено движение по Большому и Малому Каменным мостам, улицам Воздвиженке, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Каретной, Садовой-Спасской, Садовой-Черногрязской, Марксистской, Большой Полянке, Новый Арбат и Земляной Вал. Перекрыты также будут Волгоградский проспект от Абельмановской до Люблинской улицы, Оружейный переулок, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд.

Во вторник также будут временно закрыты некоторые подземные пешеходные переходы. Ограничения будут введены с 17:30 на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Тверской улицы. С 22:00 подземные пешеходные переходы будут закрыты в районе Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на Новом Арбате. Ограничения будут сняты после окончания мероприятия, отмечается в сообщении. Две парковки на Новом Арбате (№ 9005 и № 9015) приостановят свою работу 29 апреля.

Маршруты наземного транспорта

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, 29 апреля с 15:10 до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре Москвы, с 15:40 до конца мероприятия - маршруты на юго-востоке Москвы. В дептрансе просят пассажиров пользоваться станциями метро и Московскими центральными диаметрами.

С 16:00 до 19:00 и с 23:00 до конца перекрытий в столице не будут ходить трамваи между метро "Пролетарская" и Абельмановской Заставой. Трамваи в это время поедут по измененным маршрутам.

Каршеринг, такси и электросамокаты

В связи с подготовкой парада вносятся изменения в работу каршеринга и такси - проезд в зонах движения военной техники будет закрыт. Ограничение действует на время проведения мероприятий.

Изменения также касаются работы сервиса городского проката: начать и завершить аренду электросамокатов и велосипедов в зонах проведения мероприятия будет нельзя.