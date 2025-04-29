Пробки в Москве достигли 8 баллов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве вечером затруднено движение транспорта из-за прошедшего дождя, временных перекрытий и увеличения числа автомобилей на дорогах столицы в преддверии длинных выходных, сообщает городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения. "Яндекс.Карты" оценивают пробки на дорогах в восемь баллов.

По данным Дептранса, средняя скорость потока - 26 км/ч.

Затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Русаковской до Савеловской эстакады, внутренней стороне ТТК от Шмитовского проезда до улицы Сущевский вал, внутренней стороне Садового кольца в районе Триумфальной площади.

Между тем, свободно в оба направления на Рублевском шоссе, проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова.