Пробки в Москве достигли 8 баллов
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Москве вечером затруднено движение транспорта из-за прошедшего дождя, временных перекрытий и увеличения числа автомобилей на дорогах столицы в преддверии длинных выходных, сообщает городской Департамент транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения. "Яндекс.Карты" оценивают пробки на дорогах в восемь баллов.
По данным Дептранса, средняя скорость потока - 26 км/ч.
Затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) от Русаковской до Савеловской эстакады, внутренней стороне ТТК от Шмитовского проезда до улицы Сущевский вал, внутренней стороне Садового кольца в районе Триумфальной площади.
Между тем, свободно в оба направления на Рублевском шоссе, проспектах Маршала Жукова и Генерала Дорохова.