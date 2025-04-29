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Расписание пригородных поездов московского узла изменится на майские праздники

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - График движения пригородных поездов московского узла поменяется на майские праздники для удобства пассажиров, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московской железной дороге (МЖД) во вторник.

В частности, движение электропоездов будет организовано 30 апреля, 7 мая - расписанием пятницы; 1 - 3, 8 - 10 мая - субботы; 4, 11 мая - расписанием воскресенья.

На радиальных направлениях МЖД с 30 апреля по 11 мая будут курсировать 30 пар дополнительных экспрессов в сообщении: "Москва" - "Муравьево" 1-2, 8-9 мая, всего четыре пары поездов; "Москва" - "Куровская" 4 и 11 мая - две пары; "Рязань" - "Москва" 5 и 12 мая - одна пара; "Москва" - "Владимир" 1, 2, 4, 8, 9, 11 мая - три пары; "Москва" - "Венев" - "Узловая" 1 и 8 мая - две пары; "Москва" - "Сергиев Посад" 1-4, 8-11 мая - восемь пар поездов.

Кроме того, скорректированы дни курсирования некоторых экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и станциями "Большая Волга", "Владимир", "Тула-1", "Калуга-1", "Рязань-1" и "Рязань-2", "Куровская", "Крутое", "Нара", "Петушки", "Железнодорожная", "Муравьево" и "Александров".

Помимо этого, с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 11 мая до 11 вагонов увеличена составность пригородных поездов сообщением "Черусти" - "Вековка": №6382, 6384, 6383, 6385.

30 апреля и 7 мая назначена одна пара поездов сообщением "Москва" - "Малоярославец".

МЖД Московская железная дорога
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