Средняя стоимость размещения в российских отелях на майские выросла на 19%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Количество бронирований в объектах размещения России с 1 по 11 мая выросло на 20% в годовом измерении, средняя стоимость размещения - на 19%, до 6,3 тысячи рублей в сутки, по данным сервиса онлайн-бронирования "Островок".

"Большое число праздничных дней способствовало росту спроса на бронирования в России на 20% год к году. Туристы начали планировать поездки еще в январе. Наибольший рост спроса зафиксирован в Твери (+72%), Новосибирске (+71%), Великом Новгороде (+48%), Хабаровске (+41%), Казани (+35%), Москве (+26%) и Санкт-Петербурге (+20%), так и в малых городах России - в Рыбинске (+72%), Переславле-Залесском (+50%), Угличе (+48%), Выборге (+31%), Суздале (+25%)", - сообщил сервис.

По данным "Островка", высокие темпы роста в период майских выходных в этом году также на курортных направлениях: спрос на Ялту вырос на 61% год к году, Архыз - на 27%, Кисловодск - на 20%, Эсто-Садок - на 12%.

В топ-10 городов по числу бронирований вошли Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Волгоград, Псков и Кисловодск.

В целом по стране средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах в праздники составляет 6,3 тысячи рублей, что на 19% выше, чем год назад (5,3 тысячи рублей).

Рост числа бронирований пятизвездочных отелей оказался самым высоким среди всех типов размещения - он составил 35% относительно прошлого года. Несмотря на рост популярности дорогих отелей, на долю таких объектов приходится 3% от всех бронирований. Чаще всего для праздничного отдыха туристы выбирают апартаменты (30% бронирований), отели без звезд (24%), три звезды (15%), четыре звезды (12%), а также гостевые дома (7%). Реже они отдают предпочтением гостиницам категории две звезды (3%), хостелам (3%), а также кемпингам, коттеджам и глэмпингам (в сумме 3%).

"Среди ключевых трендов путешествий в эти майские праздники мы отмечаем поездки россиян в пределах своего региона или в соседние областные центры, куда можно быстро добраться на автомобиле. Также растет спрос на малые города с богатым историческим и культурным наследием. Такой отдых набирает популярность благодаря доступности, разнообразию туристического предложения и улучшению инфраструктуры - открываются новые отели, современные апартаменты и гостевые дома, растет качество сервиса", - отметила управляющий директор "Островка" Дарья Кочеткова.