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В Подмосковье продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению электроснабжения, нарушенного непогодой, продолжаются в Подмосковье, электричество уже подается в социальные объекты, во все дома рассчитывают вернуть электроэнергию до 4 мая.

"Работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, затронутых авариями, продолжалась всю ночь. (...) Авария масштабная", - написал глава Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По словам гендиректора ПАО "Россети Московский регион" Александра Пятигора, "это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет". Энергетикам приходится восстанавливать километры сетей.

"По срокам восстановления (...) мы будем стараться к концу следующего дня, то есть 3 мая. Скорее всего, 4 мая еще будем отрабатывать по заявкам в сети 0.4 для того, чтобы закрыть полностью вопрос с электроснабжением наших потребителей", - отметил Пятигор, комментарий которого размещен в телеграм-канале губернатора.

Он уточнил, что в ликвидации последствий аварии задействованы порядка 230 бригад и 700 человек, 265 единиц техники, специалисты работают в круглосуточном режиме. Кроме того, задействовано более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов.

Ранее в пятницу губернатор сообщил, что более 26 тыс. человек остались без электричества из-за снега в Подмосковье. По всей области обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Более 200 аварийных бригад в регионе ликвидируют последствия непогоды, расчищают автодороги и железные дороги.

Андрей Воробьев Подмосковье
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