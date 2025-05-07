НСПК предупредила о возможных сложностях с оплатой через СБП в Москве и области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сложности в проведении платежей и переводов по Системе быстрых платежей (СБП) могут наблюдаться в Москве и области из-за нестабильной работы интернета, говорится в сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор СБП).

"В связи с возможными ограничениями доступа в сеть интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщила НСПК.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства столицы журналистам заявили, что в Москве возможны ограничения с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В частности, может быть ограничены работа мобильного интернета, говорилось в сообщении.