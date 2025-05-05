В Москве происходят сбои с мобильной связью

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Перебои в работе мобильной связи в столице вызваны не зависящими от операторов причинами, заявили "Интерфаксу" представители компаний.

С утра понедельника пользователи стали жаловаться на сбои со связью. К 11:30 на сайте Downdetector поступило от абонентов "Билайна" - более 5,5 тысяч жалоб, МТС - более 5,3 тысячи, T2 - более 4 тысяч, а на "Мегафон" - более 1,1 тысячи. Представители операторов сообщили, что причины сбоев от них не зависят.

"В настоящее время мобильная связь в Москве может работать с перерывами по независящим от нас причинам. Рекомендуем использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а для голосовых звонков предпочтительно использовать функцию VoLTE в настройках смартфона", - сказали в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").

"Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны "Мегафона" нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам", - заявили в компании.

В МТС и Т2 от комментариев воздержались.

"В настоящее время сбоев нет", - заявили в Роскомнадзоре "Интерфаксу".