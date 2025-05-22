Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву дронов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки еще четырех беспилотников, летевших в направлении Москвы.

"Силами ПВО Минобороны сбито ещё четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр сообщал об уничтожении восьми БПЛА, летевших на Москву.

В Минобороны ранее сообщали, что с вечера 20 мая до утра 22 мая сбили вне зоны СВО 485 беспилотников над регионами РФ и Чёрным морем.



