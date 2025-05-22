Поиск

Аэропорты Внуково и Жуковский временно не обслуживают рейсы

Ограничения сняты в Домодедово

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В аэропортах Внуково и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, написал он в своем телеграм-канале.

Между тем возобновил работу аэропорт "Домодедово".

"В аэропорту Домодедово в 21:50 Мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Росавиация Внуково Жуковский Домодедово ограничения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Отражена атака восьми летевших на Москву беспилотников

Аэропорты "Домодедово", "Жуковский" и "Иваново" вернулись к обслуживанию рейсов

Сбиты еще два беспилотника, летевшие на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех летевших на Москву дронов

"Домодедово" и "Жуковский" вновь приостановили работу из-за ограничений

Собянин сообщил об уничтожении еще трех БПЛА

Более 80 летевших в Москву самолетов сели на запасных аэродромах из-за ограничений

Более 80 летевших в Москву самолетов сели на запасных аэродромах из-за ограничений

В "Домодедово" отменили ограничения на взлеты и посадки

Собянин сообщил об отражении атаки еще трех БПЛА, летевших на Москву

Собянин сообщил, что сбиты еще два БПЛА, летевшие на Москву

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе406 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });