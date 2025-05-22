Аэропорты Внуково и Жуковский временно не обслуживают рейсы

Ограничения сняты в Домодедово

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В аэропортах Внуково и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, написал он в своем телеграм-канале.

Между тем возобновил работу аэропорт "Домодедово".

"В аэропорту Домодедово в 21:50 Мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.