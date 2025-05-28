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В Москве задержан подозреваемый в попытке отравить животных в зоопарке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержан подозреваемый в попытке забросить таблетки в вольеры с рысями и леопардами в зоопарке, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Это оказался 43-летний житель Москвы. Его задержали сотрудники отдела полиции Пресненского района по подозрению "в резонансном противоправном деянии на территории Московского зоопарка", его уже доставили в отдел, с ним проводится разбирательство.

Вечером 27 мая директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в вольерах рысей и леопарда сотрудники обнаружили неизвестные таблетки. Она выложила в Telegram запись с видеокамеры, на которой неизвестный посетитель пытается перебросить что-то через высокую загородку вольеров.

"Это не случайность, не шалость – это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой", - заявила Акулова, объяснив, что некоторые препараты даже в малых дозах могут быть смертельно опасны для животных.

По ее словам, зоопарк уже начал внутреннее расследование и будет добиваться возбуждения уголовного дела. Она пообещала передать следствию все имеющиеся видеозаписи.

"Сейчас в зоопарке проводится полная проверка всех вольеров, параллельно с этим мы проводим срочную экспертизу обнаруженных веществ, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных, - добавила Акулова. - Все животные будут дополнительно обследованы, а безопасность на территории – усилена".

Москва Московский зоопарк МВД Светлана Акулова Пресненский район
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