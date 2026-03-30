В Москве проведут реконструкцию исторической территории зоопарка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В 2026 году начнется реконструкция исторической территории Московского зоопарка, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В 2026 году откроют вольерные комплексы для панды Катюши (на старой территории в зоне "Круг катания") и золотистых курносых обезьян, а также стартует первый этап реконструкции исторической территории зоопарка", - написал он в мессенджере.

Он отметил, что в Московском зоопарке живет около 15,7 тысячи представителей фауны - больше половины из них относятся к редким и исчезающим видам. В 2025 году здесь родились около 1,6 тысячи детенышей, и еще 165 животных переехали в столицу из других стран и российских регионов.

Впервые за более чем 160-летнюю историю зоопарка в нем появились гигантские выдры, был открыт обновленный вольер "Солнечные медведи" для редких малайских медведей. В парке "Сокольники" на месте старого орнитария запустили Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка - для лечения и реабилитации пострадавших хищных и краснокнижных птиц.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });