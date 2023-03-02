"ГАЗ" в 2023 году запустит серийный выпуск электробусов-"гармошек" E-Citymax 18

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" в 2023 году начнет серийное производство 18-метровых сочлененных электробусов E-Citymax 18, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-президент по развитию корпоративных продаж группы Николай Одинцов.

"Серьезные инвестиции составили в группе на создание электрической платформы (для электротранспорта - ИФ). Она делится на две части: коммерческая легкая и большая. Самый крупный - электробус, который мы запустим в этом году, будет 18-метровый", - сказал Одинцов.

По его информации, в этом же году предполагается поставка этих электробусов "Мосгортрансу".

В июне прошлого года, как сообщали в группе "ГАЗ", компания передала "Мосгортрансу" электробус-"гармошку" E-Citymax 18 для эксплуатационных испытаний в городе. В конце июня на северо-востоке Москвы начались испытания электробуса, вмещающего до 140 пассажиров.

Одинцов отметил, что группа в 2023 году также планирует запустить серийное производство электрических "ГАЗелей" на "легкой" платформе, которые были протестированы в ряде регионов.

"Вероятнее всего, первым покупателем тоже будет столица, потому что она по темпам, действительно, понимает, что такое экология и у нее есть развитая инфраструктура", - добавил он.

Согласно прогнозам группы "ГАЗ", из всего объема выпуска общественного транспорта в 2023 году 10% (250-300 единиц) будут на электротяге. Электробусы будут поставляться в 11 городов.