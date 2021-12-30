В Москве запустили электробус-гармошку

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - На одном из маршрутов Москвы начали тестировать электробус особо большой вместимости. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Тестироваться он (электробус - ИФ) будет на маршруте Т34. (...) При успешном прохождении тест-драйва город станет закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком", - привели в департаменте слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что тестовый образец этого электробуса выпустил ПАО "КАМАЗ".

В ведомстве также отметили, что машина может вместить почти в два раза больше пассажиров, чем ее обычный вариант.

"Это электробус особо большой вместимости, "гармошка". Вмещает 135 пассажиров. (...) Это действительно очень современный образец, он уже готов к эксплуатации", - пояснил журналистам генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

По его словам, это первый в Москве электробус с электрическим отопителем. На машине установлена система автоматического торможения, ее скорость ограничена 80 км в час.