Электробусы-гармошки могут появиться на московских дорогах в конце 2024 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Электробусы-гармошки могут выйти на столичные дороги к концу 2024 года, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью журналу "За рулем".

"Мы их тестировали. Надеемся, в конце следующего года получить первые машины от наших двух производителей", - сказал Ликсутов в понедельник.

Он отметил, что развитие сети зарядных станций для электромобилей также будет развиваться. "Минимум 200 новых зарядных станций будет, но думаю, что сделаем больше", - сказал заммэра.