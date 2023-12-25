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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Электробусы-гармошки могут появиться на московских дорогах в конце 2024 года

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Электробусы-гармошки могут выйти на столичные дороги к концу 2024 года, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью журналу "За рулем".

"Мы их тестировали. Надеемся, в конце следующего года получить первые машины от наших двух производителей", - сказал Ликсутов в понедельник.

Он отметил, что развитие сети зарядных станций для электромобилей также будет развиваться. "Минимум 200 новых зарядных станций будет, но думаю, что сделаем больше", - сказал заммэра.

Москва
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