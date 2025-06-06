Движение на зеленой ветке метро Москвы останавливали из-за человека на пути

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов остановлено на севере Замоскворецкой линии московского метрополитена до станции "Белорусская" из-за падения человека на пути, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента транспорта.

"На Замоскворецкой линии (2) нет движения от станции "Речной вокзал" до станции "Белорусская". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что движение прервано из-за человека на пути.

Позднее в дептрансе сообщили, что движение на зеленой ветке восстановлено и вводится в график.