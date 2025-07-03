В Москве на юге оранжевой ветки метро увеличивали интервалы для проверки поезда

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В московском метро на южном участке Калужско-Рижской линии в вечерний час пик ненадолго увеличивали интервалы между поездами для проверки состава на станции "Калужская", следует их сообщений Департамента транспорта города.

Об увеличении перерывов Дептранс сообщил в 17:20, о том, что движение начали возвращать в график - шесть минут спустя.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) в графике. Станция "Калужская" работает в штатном режиме", - сообщил Дептранс в 17:41.