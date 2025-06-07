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Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до вечера субботы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как в городе обещают дождь с грозой и сильный ветер.

"По прогнозам синоптиков, до сегодняшнего вечера в городе местами будут дождь с грозой и сильный ветер до 15 м/с", - говорится в его сообщении в телеграм-канале в субботу.

Дептранс просит водителей не оставлять машину, не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Москва
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