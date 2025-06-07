Площадь пожара в подмосковном Пушкине превысила восемь тысяч квадратных метров

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе в Пушкине, по предварительным данным, составляет 8,1 тысячи квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

Ранее в МЧС сообщили, что огонь охватил склад в подмосковном Пушкине.

Внутри находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.

В МЧС отметили, что к месту пожара следует лаборатория для выявления превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.