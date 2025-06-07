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Пожар на складе в подмосковном Пушкине охватил 21 тысячу квадратных метров

Пожар на складе в подмосковном Пушкине охватил 21 тысячу квадратных метров
Фото: Дина Сурмеева/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Пожар, охвативший склад с легковоспламеняющимися жидкостями в Пушкино, распространился на площадь в 21 тыс. кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в субботу.

"Тушение пожара в Подмосковье продолжается. Площадь увеличилась до 21 тыс. кв. м. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка на складе. Огонь перешел на соседнее здание", - сообщили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что огонь охватил склад на западной окраине подмосковного города Пушкино. На складе находятся легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны. Сообщалось, что площадь пожара составляла 8,1 тыс. кв. метров.

МЧС РФ Пушкино
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