Один человек погиб при пожаре в производственном здании на востоке Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожар возник в административно-складском комплексе на востоке Москвы, есть пострадавший и погибший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

По данным пресс-службы, пожарные с верхних этажей спасли 33 человека, они переданы для осмотра медикам.

Согласно сообщению, в здании загорелись оборудование и личные вещи на третьем этаже.

"На данный момент пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров", - добавили в министерстве.

К тушению привлечены более 20 человек и семь единиц техники.