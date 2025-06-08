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Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме после непогоды

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Внуково", который ранее из-за непогоды перенаправил несколько рейсов на другие аэродромы, работает в штатном режиме, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Внуково" продолжает работать в штатном режиме: после ухода грозового фронта из района аэропорта (около двух часов назад) принимает и отправляет рейсы. В период с 19 до 20:00 МСК воздушная гавань обслужила на прилет и вылет 21 рейс", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале федерального агентства.

Пресс-служба "Внуково" также сообщила, что "все службы аэропорта функционируют бесперебойно, обеспечивая вылет рейсов по расписанию".

Из-за сложных метеоусловий (гроза, порывы ветра до 25 м/с) четыре рейса в районе 18.00 были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды аэропорт работал по фактической погоде. На момент 18:37 было известно о трех бортах, ушедших на запасные аэродромы.

Внуково Росавиация
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