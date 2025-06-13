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Беспилотный поезд появится на БКЛ в московском метро в скором времени

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подготовке к запуску беспилотного поезда на Большой кольцевой линии московского метро.

"В столичном метро идёт подготовка к запуску беспилотного поезда на Большой кольцевой линии. Для начала - в ночное время и без пассажиров", - написал Собянин в своем блоге в пятницу.

По его словам, в этом году начнется тестирование системы на современном поезде серии "Москва".

"Искусственный интеллект обеспечит разгон, торможение, а также открытие и закрытие дверей. Во время испытаний в кабине будет находиться машинист для контроля работы системы и обеспечения безопасности", - пояснил мэр.

Он отметил, что "к концу 2026 года планируется подготовить рабочий образец поезда, "способного курсировать в беспилотном режиме с учётом интервалов московского метро - 90 секунд в наиболее актуальные часы на основных линиях".

"Состав также будет ходить под контролем машиниста", - подчеркнул Собянин.

Он сообщил, что для реализации проекта на БКЛ развернут технологическую сеть 5G, которая обеспечит сверхбыструю и надёжную связь для взаимодействия поезда и с остальной инфраструктурой движения.

Мэр также написал, что успешно развивается проект первого в России беспилотного трамвая.

"Модель 71-911ЕМ "Львёнок-Москва" уже преодолела более 5 тысяч километров, а осенью в районе Строгино начнется регулярное движение с пассажирами по маршруту. Планируем к 2030 году охватить беспилотными технологиями большую часть трамвайной сети", - написал Собянин.

Кроме того, мэр напомнил, что с началом летней навигации началось тестирование первого без‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌экипажного катера с беспилотным управлением.

"Он был разработан для нужд главного управления на транспорте МВД России, и со временем станет универсальным помощником транспортной полиции. С его помощью полиция сможет мониторить акваторию, контролировать нарушения, проводить гидрографические исследования. Катер оснащён камерами, лидарами и современными навигационными системами, а его движением управляет искусственный интеллект", - рассказал Собянин.

По его словам, внедрение современных технологий в транспортной сфере - одна из ключевых задач Стратегии развития Москвы. Как отметил мэр, чтобы новинки как можно быстрее проходили путь от идеи до внедрения в повседневную практику, в конце мая 2024 года был открыт Центр перспективных разработок Московского транспорта.

На базе центра, уточнил Собянин, функционирует первая в России лаборатория билетных систем, которая разрабатывает и внедряет современные платежные решения для пассажиров.

"Среди значимых продуктов лаборатории - внедрение функции активации онлайн-пополнения карт "Тройка" и карт москвича на турникетах метро и МЦК, а также на валидаторах трамваев. Раньше пассажирам после онлайн-пополнения приходилось прикладывать карту к жёлтым терминалам на станциях метро. Теперь билет записывается автоматически при стандартной оплате проезда на турникете или валидаторе трамвая. Это экономит до 20 минут в месяц для каждого пассажира, который удалённо покупает билеты", - сказал Собянин.

По его словам, столичные специалисты тестируют автоматическую активацию онлайн-пополнения карт "Тройка" и карт москвича на валидаторах автобусов и электробусов.

Москва БКЛ
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