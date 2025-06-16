Движение на 79-м км МКАД затруднено из-за ДТП, пострадали два человека

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Столкновение трех транспортных средств произошло на 79-м км внутренней стороны МКАД, пострадали два человека, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале в понедельник.

"По предварительным данным, на 79 км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех транспортных сре‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​дств. В результате дорожной аварии пострадали два человека. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Движение в районе ДТП затруднено на 2,5 км, свободна одна полоса из пяти, уточняется в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.