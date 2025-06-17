Московский адвокат Зуев арестован по обвинению в убийстве своего знакомого

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Московский адвокат Сергей Зуев арестован по обвинению в убийстве своего знакомого в ходе конфликта, сообщается во вторник в телеграм-канале столичного управления Следственного комитета РФ.

Дело расследуется в отношении Зуева и участников преступной группы. В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и укрывательстве особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

По версии следствия, не позднее 20 октября 2024 года Зуев, находясь в загородном доме в Солнечногорском районе Московской области, на почве разногласий о продаже ему имущества вступил в конфликт со своим знакомым и нанес ему не менее трех колото-резаных ранений в сердце, от которых тот скончался.

"В непосредственной близости от места происшествия находился друг Зуева, который не был осведомлен о произошедшем, но вместе с тем помог Зуеву поместить тело потерпевшего в а‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​втомобиль и совместно скрыть следы совершенного преступления", - говорится в сообщении.

После этого, по данным ГСУ, "обвиняемые прибыли на ферму по разведению скота, принадлежащую Зуеву, где сожгли тело потерпевшего в кремационной печи, предназначенной для зоокремации".

"Затем Зуев с целью незаконного получения прибыли привлек соучастника, который по его указанию помог продать имущество потерпевшего на общую сумму свыше 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что через непродолжительное время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в столице безвестно исчез мужчина.

"Следователями ГСУ СК России по Москве был детально и поминутно восстановлен маршрут передвижения потерпевшего в дни исчезновения, а также осмотрены и изучены камеры видеонаблюдения по местам его следования, допрошен ряд свидетелей", - заявили в СКР.

Там добавили, что установлены и задержаны все фигуранты уголовного дела.

"Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ.