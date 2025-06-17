Дождь с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве до вечера вторника

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям быть внимательными и аккуратными за рулем в связи с дождем и грозой, которые ожидаются в Москве до конца дня.

"По прогнозам синоптиков, до сегодняшнего вечера в городе местами будут дождь, гроза, а также сильный ветер до 15 м/с", - говорится в сообщении‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌, размещенном в телеграм-канале департамента.

Дептранс рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машину и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций, быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, а также не отвлекаться на телефон во время движения.