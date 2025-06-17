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Станцию "Перерва" МЦД-2 обновят и превратят в современный городской вокзал

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Москве приступили к масштабной реконструкции станции "Перерва" второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2), на месте устаревшей инфраструктуры появится современный городской вокзал, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Команда правительства Москвы совместно с ОАО "РЖД" начинает подготовку к масштабному обновлению станции "Перерва" D2. На месте устаревшей инфраструктуры появится современный московский городской вокзал", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

Как отметили в департаменте, территория вокруг станции активно развивается, за последние пять лет количество людей, проживающих рядом со станцией, выросло на более чем 30 тыс. человек. "Это сравнимо с созданием небольшого самостоятельного города. Тенденция к развитию продолжается, и поэтому создаем пространство с запасом пропускной способности на долгие годы вперед", - сообщили в дептрансе.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Там добавили, что на настоящий момент станция связывает три больших района - Марьино, Люблино и Печатники, где проживают более полумиллиона человек, в условиях отдаленности метро она является ключевым транспортным объектом для многих жителей. "Сейчас станцией пользуются 4,1 тыс. пассажиров ежедневно. Наша цель - привести инфраструктуру к единым высоким стандартам московского транспорта, обеспечить москвичей качественным сервисом на всем маршруте поездки", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

После обновления станции появятся два современных пассажирских вестибюля, безопасный крытый пешеходный переход протяженностью около 300 м, который обеспечит комфортную связь между районами Марьино и Печатники в любую погоду, эскалаторы и лифты, билетные кассы, терминалы и туалетные комнаты. Кроме того, на месте двух береговых платформ будет одна островная с защитным навесом по всей длине.

Перерва
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