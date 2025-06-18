Дождь ожидается в Москве в среду

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров в связи с дождем, который прогнозируется в среду в Москве.

"Сегодня в городе ожидается дождь, не забывайте зонтики. К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, поэтому планируйте маршрут заранее", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

Дептранс просит водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.