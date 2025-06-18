Ливень с грозой ожидается в Москве в четверг

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В столичном главке МЧС РФ предупредили москвичей о сильном дожде с грозой в четверг.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 12 часов дня 19 июня местами в г. Москве ожидаются гроза, ливни, очень сильный дождь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду.

Водителей просят снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать опасных маневров во время неблагоприятных метеорологических условий.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.