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Власти Москвы приобретут 700 электробусов с поставкой в 2026-27 гг.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Москва планирует приобрести еще 700 электробусов с поставкой в 2026-2027 годах, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в четверг.

"Жители столицы первыми в стране начинают использовать инновационный транспорт для ежедневных поездок. Заказ Москвы на создание новых моделей электробусов стимулирует развитие и локализацию важнейших технологий на территории страны. Планируем приобрести еще 700 электробусов для Москвы с поставкой в 2026-2027 годах", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По словам заммэра, с начала 2025 года экологичный транспорт вышел на 32 направления, а всего в Москве уже 210 электробусных маршрутов.

Москва
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