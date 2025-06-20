Динамический тариф на парковку станет доступен еще на 58 участках улиц в Москве

Москвичи также получили возможность приоритетной парковки возле дома на ряде улиц

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Зона действия динамического тарифа в Москве с 20 июня расширена еще на 58 участках улиц, также добавлены участки улиц в зону резидентных разрешений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"С 1 ноября 2024 года динамический тариф на парковку успешно действует на пяти улицах в центре столицы. В каждый из дней работы тарифа цена опускалась до 0 рублей, чаще всего это происходило на площади Тверская Застава", - говорится в сообщении.

"Инновационный тариф помог сбалансировать загруженность парковок, позволил водителям сэкономить время и деньги. Поэтому с 20 июня он заработает еще на 58 участках улиц", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, с 20 июня в зону резидентных разрешений добавлены новые участки улиц. В дептрансе пояснили, что в этом году изменения пройдут в три этапа - также 15 августа и 3 октября.

Динамический тариф - это меняющаяся стоимость парковки, которая зависит от прогнозируемой загруженности участка стоянки. Стоимость парковки начинается от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьируется в зависимости от уровня загрузки.

Благодаря динамическому тарифу водители могут заранее планировать свой маршрут с учетом предполагаемой стоимости парковки, а также экономить время на поиск свободного места для автомобиля. Это также способствует более равномерному распределению загруженности парковочных мест.

Введение новых участков улиц в зону резидентных разрешений обеспечит местным жителям приоритет при парковке автомобиля рядом с домом, уточнили в департаменте. Жители улиц, которые войдут в зону резидентных разрешений, смогут продолжать парковаться без оплаты. Для этого необходимо оформить разрешение на портале мэра и правительства Москвы mos.ru.