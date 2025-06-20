Дождь с грозой ожидается в Москве в пятницу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В столичном департаменте транспорта предупредили о дожде с грозой в Москве в пятницу.

"По прогнозу синоптиков, сегодня в городе ожидается дождь с грозой", - говорится в телеграм-канале ведомства.

В дептрансе уточнили, что в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется около 16:00. В ведомстве рекомендуют выезжать до него или отложить поездку на более позднее время.

Дептранс также просит водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.