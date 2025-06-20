Роспотребнадзор не разрешил купаться в новой зоне отдыха в Парке Горького

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - В Пионерском пруду на территории Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького, вокруг которого была создана зона пляжного отдыха, вода не соответствует требованиям, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Зоны отдыха Тропарево (ЮЗАО), "Пионерский пруд" (ЦАО) – закрыты для купания, так как вода водоемов не соответствует требованиям по микробиологическим показателям", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

Ранее 17 июня Роспотребнадзор сообщал, что новая зона отдыха с купанием "Пионерский пруд" на территории Центрального парк культуры и отдыха им. М. Горького планируется к открытию.

По состоянию на 19 июня в столице функционируют шесть зон отдыха с купанием из 14: озеро "Белое" (Восточный административный округ), озеро "Черное" (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Мещерское (Западный административный округ), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ).

Четыре зоны отдыха "Левобережье" (Северный административный округ), пляж "Динамо" (САО), Головинские пруды (САО), Большой Садовый пруд (САО) в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, в связи с несоответствием качества воды водоемов, песка. "Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания", - уточнили в ведомстве.

Большой городской пруд (Зеленоград) и Путяевский пруд № 1 (ВАО) находятся на реконструкции.

39 из 43 зон отдыха без организованного купания приняты в эксплуатацию.