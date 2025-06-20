Собянин заявил об отсутствии предложений по возвращению в РФ ушедших инвесторов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Сигналов от иностранных инвесторов, которые ранее ушли из РФ, о желании вернуться пока нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пока нет, пока, знаете, такая "пробивка" идёт в большей степени. Каких-то конкретных предложений я не слышал ", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Так мэр ответил на вопрос, есть ли сигналы о желании вернуться в РФ от иностранных инвесторов, которые ушли.