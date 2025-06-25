Серная кислота вытекла из цистерны грузового поезда на станции "Лосиноостровская" МЖД

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Серная кислота вытекла из цистерны в грузовом поезде на станции "Лосиноостровская" Ярославского направления, угрозы населению нет, состояние окружающей среды контролирует экологическая лаборатория Московской железной дороги (МЖД), сообщили в МЖД.

"Сегодня в грузовом парке на станции "Лосиноостровская" Ярославского направления во время осмотра грузового поезда в одной из цистерн выявлена течь груза - серная кислота. Пострадавших нет. Грузовой парк находится в отдалении от жилых кварталов. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД в среду.

Там отмечается, что ситуация не влияет на движение поездов.

"Цистерна с грузом отставлена на специализированный путь. Для устранения течи на место вызваны сотрудники ЭКОСПАС", - заявили в МЖД.