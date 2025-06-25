Поиск

Серная кислота вытекла из цистерны грузового поезда на станции "Лосиноостровская" МЖД

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Серная кислота вытекла из цистерны в грузовом поезде на станции "Лосиноостровская" Ярославского направления, угрозы населению нет, состояние окружающей среды контролирует экологическая лаборатория Московской железной дороги (МЖД), сообщили в МЖД.

"Сегодня в грузовом парке на станции "Лосиноостровская" Ярославского направления во время осмотра грузового поезда в одной из цистерн выявлена течь груза - серная кислота. Пострадавших нет. Грузовой парк находится в отдалении от жилых кварталов. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД в среду.

Там отмечается, что ситуация не влияет на движение поездов.

"Цистерна с грузом отставлена на специализированный путь. Для устранения течи на место вызваны сотрудники ЭКОСПАС", - заявили в МЖД.

МЖД Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбит один беспилотник, летевший на Москву

Депздрав Москвы сообщил о четырех пострадавших при пожаре на севере города

Пожар на севере Москвы привел к гибели человека

Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Военная операция на Украине

Сбит второй за утро беспилотник, летевший на Москву

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели

Две трети месячной нормы осадков могут выпасть в Москве до конца рабочей недели
Военная операция на Украине

Собянин сообщил об отражении атаки двух летевших на Москву БПЛА

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

В Москве с начала проката самокатов заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних

Дождь с грозой продлится в Москве до конца дня

Дождь с грозой продлится в Москве до конца дня

Возвращения жары в Москву до конца следующей недели ждать не стоит

Возвращения жары в Москву до конца следующей недели ждать не стоит
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана384 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6607 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });