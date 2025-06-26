Кратковременный дождь ожидается в Москве в четверг

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за дождя, который ожидается в четверг в Москве.

"Сегодня в городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь (...). Просим водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в четверг.

К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, отмечается в сообщении.



