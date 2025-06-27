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Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В ночь на 28 июня пройдет главный праздник для московских школьников - выпускной, впервые площадкой для него станет ВДНХ; мероприятие объединит свыше 45 тыс. выпускников, родителей и педагогов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Московский выпускной - это не просто праздник, а важный рубеж для десятков тысяч ребят, которые делают первый шаг во взрослую жизнь. В этом году он будет рекордным: для ребят выступят более 55 артистов, которых они выбирали сами, а число гостей превысит 45 тыс.", - сказала Ракова.

По ее словам, главной площадкой станет один из важных символов Москвы - ВДНХ.

"На территории разместится целая вселенная с шоу, играми и интерактивом. Выпускники смогут попробовать свои силы в музыке и искусстве, посетить экскурсии в павильонах ВДНХ, сразиться в танце, поучаствовать в сайкл-тренировках и многом другом. Уверена, каждый почувствует, что праздник сделан именно для него - с учетом его интересов", - отметила заммэра.

Ракова уточнила, что в этом году городской выпускной пройдет под темой "Код поколения". Каждая площадка мероприятия раскрывает важные ценности современных выпускников - стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.

В частности, выпускников ждут более 15 площадок по интересам.

Традиционно главных звезд вечера - выпускников - будут встречать на красной ковровой дорожке.

Участники праздника также смогут посетить иммерсивное шоу. Для всех гостей выпускного проведут ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 03:00 можно будет бесплатно посетить сразу несколько музеев. Развлекательные активности закончат работу в 04:00. Их сменят дискотеки на главной и танцевальной сцене, которые завершатся в шесть утра.

Ограничение движения

В столичном департаменте транспорта предупредили об ограничениях движения транспорта 27 и 28 июня в районе ВДНХ в связи с проведением выпускного.

Так, в субботу с 12:00 и до 07:00 воскресенья нельзя будет проехать по Продольному проезду от Останкинского проезда до улицы Сергея Эйзенштейна, а также по первому и второму Поперечным проездам от проспекта Мира до Продольного проезда. Ограничения коснутся и маршрута от улицы Бориса Галушкина до Продольного проезда.

С 15:00 27 июня до 07:00 28 июня закроют участок Останкинского проезда и первой Останкинской улицы от проспекта Мира до пятого Останкинского переулка, а в обратном направлении - от пятого Останкинского переулка до улицы Академика Королева. Недоступны будут левый поворот с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд.

Кроме того, с 15:00 субботы и до 07:00 воскресенья будет перекрыто движение транспорта по крайней правой полосе на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда.

Дептранс просит водителей учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Наземный транспорт

С 12:00 27 июня поезда монорельса не будут останавливаться на станции "Выставочный центр" из-за проведения выпускного. Дептранс рекомендует пользоваться соседними станциями монорельса и станцией метро "ВДНХ".

С 11:30 27 июня примерно до 07:00 28 июня трамваи не будут ходить в Останкино. В это время трамваи поедут по измененным маршрутам: 11 - от остановки "Восточное Измайлово" через ВДНХ (сев.) и МЦК Ростокино до Социального фонда России; 17 - от остановки "Медведково" до Сельскохозяйственной улицы; 25 - от метро "Сокольники" до Сельскохозяйственной улицы, обратно - от ВДНХ (сев.).

"На улице Академика Королева и к метро "ВДНХ" пользуйтесь автобусами. Пассажирам трамвая 17 рекомендуем пользоваться метро "Бабушкинская", - отметили в Дептрансе.

27 июня с 11:30 примерно до 07:00 28 июня автобусы не будут заезжать к главному входу ВДНХ, первому выходу метро "ВДНХ", Продольному и Поперечному проездам.

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