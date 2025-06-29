Школу на две тысячи мест построят в Люблино

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Инвестор строит большую школу на 2 200 мест в районе Люблино, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Четырехэтажное здание на Люблинской улице будет разделено на четыре блока: центральный и три крыла. Все оформлены в разной цветовой гамме. Центральную часть и левое крыло первого этажа займет начальная школа, а правое - ученики основной", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что на втором и третьем этажах расположатся залы для мероприятий, гимнастики и спорта, учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс и медиатека, а четвертый этаж будет полностью отведен под учебные пространства основной и старшей школы.

Как уточнил Собянин, "на прилегающей к зданию территории запланированы два внутренних двора для отдыха, детские площадки и стадион для игры в теннис, футбол, волейбол и баскетбол".