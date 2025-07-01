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В Москве движение по основному ходу дублера Калужского шоссе откроют в 2025 году

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве движение по основному ходу участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе планируется открыть в 2025 году, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе готов почти на 40%. Открыть движение по основному ходу здесь планируем уже в этом году", - написал он.

Он напомнил, что всего в рамках проекта построят больше 6 км дорог, в том числе: участок МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево; Проектируемые проезды №7190-7100Б и №812; съезды на Проектируемый проезд №7154, на улицу Сосенский Стан, с МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево на боковой проезд.

По словам мэра, наполовину уже готов путепровод над улицами Александры Монаховой и Бачуринской - здесь будет по две полосы в каждом направлении.

Дополнительно также будет проведена реконструкция Бачуринской улицы.

"С открытием нового участка у жителей Троицкого и Новомосковского административных округов появится альтернативный маршрут для выезда на трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, минуя Калужское шоссе. Таким образом, на соседних дорогах станет свободнее, а время в пути - короче", - написал Собянин.

Коммунарка Бутово МКАД Сергей Собянин Москва Калужское шоссе
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