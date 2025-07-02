Поиск

Движение на нескольких улицах в Москве закроют из-за ночного велофестиваля 5 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта будет временно ограничено на ряде набережных и улиц в центре Москвы 5 июля в связи с проведением ночного велофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением Московского Ночного велофестиваля 5 июля будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких набережных и улицах в центре города", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

В частности, движение для транспорта закроют 5 июля с 18:30 до окончания мероприятия на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной.

С 22:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на набережных: Лужнецкая, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, Ганнушкина, а также на проспекте Ветеранов.

Кроме того, с 21:00 5 июля до 00:30 6 июля не будет движения на участке Богородского шоссе.

На участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.

С 21:00 4 июля до 18:30 5 июля и 6 июля с 00:01 до 07:00 также будет закрыта одна полоса для движения транспорта на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дождь и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в среду

Дождь и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве в среду

В SuperJob сообщили о росте зарплаты курьера в Москве до 135 тысяч рублей

В SuperJob сообщили о росте зарплаты курьера в Москве до 135 тысяч рублей

В столичном регионе два дня обещают дожди

В столичном регионе два дня обещают дожди

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за сильного дождя

Задержанный накануне последователь Алекса Лесли арестован

Гроза и дождь ожидаются в Москве с воскресенья по вторник

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Пользователи кикшеринга получили более 18 тыс. штрафов за парковку с начала сезона в Москве

Пользователи кикшеринга получили более 18 тыс. штрафов за парковку с начала сезона в Москве

В Москве задержали одного из пристававших к девушкам последователей Алекса Лесли

Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6648 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });