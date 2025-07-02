Движение на нескольких улицах в Москве закроют из-за ночного велофестиваля 5 июля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Движение транспорта будет временно ограничено на ряде набережных и улиц в центре Москвы 5 июля в связи с проведением ночного велофестиваля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"В связи с проведением Московского Ночного велофестиваля 5 июля будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких набережных и улицах в центре города", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в среду.

В частности, движение для транспорта закроют 5 июля с 18:30 до окончания мероприятия на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной.

С 22:00 до окончания мероприятия движение будет закрыто на набережных: Лужнецкая, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Подгорская, Берниковская, Николоямская, Андроньевская, Золоторожская, Красноказарменная, Головинская, Госпитальная, Семеновская, Преображенская, Ганнушкина, а также на проспекте Ветеранов.

Кроме того, с 21:00 5 июля до 00:30 6 июля не будет движения на участке Богородского шоссе.

На участках ограничений будет запрещена парковка с 00:01 5 июля до окончания мероприятия.

С 21:00 4 июля до 18:30 5 июля и 6 июля с 00:01 до 07:00 также будет закрыта одна полоса для движения транспорта на участках улицы Лужники и Лужнецкой набережной.